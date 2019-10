Messina: presentato il trofeo delle piazze 2019

Questa mattina al comune di Messina è stato presentato il trofeo delle piazze 2019 organizzato di concerto da Mediterranea eventi, comitato territoriale di Messina della federazione italiana pallavolo e Cus Unime con il patrocinio del comune di Messina e in partnership con Sciotto Automobili.

L’assessore allo sport al comune di Messina, Pippo Scattareggia ha fatto gli onori di casa e ha aperto i lavori. Il primo appuntamento del Trofeo è fissato per domenica 20 ottobre quando, a partire dalle 09.30, i piccoli di minivolley e minibasket inaugureranno la manifestazione partendo da Piazza Unione Europea. Poi, per le tre domeniche successive appuntamento a Piazza Cairoli, Piazza Duomo e, novità di quest’edizione, la Passeggiata a Mare. “Non posso che ringraziare l’Amministrazione Comunale – queste le parole di Alfredo Finanze – la FIPAV di Messina ed il Cus Unime che anche quest’anno hanno collaborato con noi al 100% per realizzare questa bella iniziativa.

Al centro del progetto, come ci piace ripetere, lo sport che, oltre ad essere un motore potentissimo di inclusione sociale e di aggregazione, praticato nelle piazze della nostra meravigliosa città diventa sempre più attrattivo. Esperimento riuscitissimo lo scorso anno e, quest’anno, le adesioni sono moltiplicate con tante scuole che ci hanno contattato per aderire all’iniziativa. Novità rispetto alla scorsa edizione è rappresentata dall’ultima tappa che si svolgerà alla Passeggiata a Mare, che risponde al nostro obiettivo di legare sempre di più lo sport alla nostra città ed al mare, una delle sue principali bellezze”.

Fa eco alle parole di Finanze anche Alessandro Zurro in conclusione di conferenza stampa: “Con Mediterranea abbiamo stretto una collaborazione duratura che già dall’anno scorso ci ha permesso, con successo, di portare i bambini fuori dai palazzetti e vivere la nostra città, ma non solo, con lo sport. Proprio attraverso lo sport vogliamo cercare di rafforzare l’immagine positiva della nostra città ed in questo senso ringrazio anche l’amministrazione comunale che ci ha dato sempre ampio sostegno”.