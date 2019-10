Vittoria (Rg): città di nuovo senz’acqua, verso la fiaccolata

Ritorna a Vittoria, nel ragusano, il problema della carenza d’acqua. Negli ultimi sembrava che il problema si fosse allontanato e il coordinamento acqua bene comune aveva sospeso l’iniziativa di protesta davanti a palazzo Iacono perché si era venuti a conoscenza che il problema in molte zone sembrava essersi risolto.

“In questi ultimi giorni, purtroppo – scrive Giuseppe Nicastro, coordinatore di Acque bene comune – per l’ennesima volta e senza alcuna spiegazione o preavviso in molte zone stanno nuovamente soffrendo per la mancanza d’acqua. Molte le abitazioni con anziani all’interno che stanno tutt’oggi avvertendo tale disagio, senza contare le famiglie con bambini e neonati senza una goccia d’acqua.

Il problema continua costantemente, ma ciò che fa rabbia nei confronti di noi cittadini è l’assoluta indifferenza da parte delle istituzioni che nel contempo sembrano snobbare la cittadinanza, incuranti del fatto che quantomeno i cittadini hanno il diritto di avere un preavviso che comunichi la mancanza d’acqua nelle zone colpite.

Non si riesce a capire il motivo di questa grave crisi idrica di cui non si hanno né giustificazioni dovute e né tantomeno le motivazioni della mancanza d’acqua nei quartieri. E che dire delle continue perdite d’acqua in molte zone, riparate con netto ritardo,senza alcun tempismo perfetto visto la grave crisi. Inoltre si registrano notevoli ritardi nelle consegne di acqua tramite le autobotti.

Stiamo assistendo ad una città assetata senza avere nessuna risposta o giustificazione per tale problema. Siamo stati pronti lo scorso 27 giugno a Vittoria quando durante un sit-in di protesta di fronte l’ufficio acquedotto avevamo proposto diversi punti presentati all’interno di una piattaforma che a quanto pare non e’ stata mai presa in considerazione.

Pertanto noi del Coordinamento Acqua Bene Comune annunciamo a tutti i Cittadini una fiaccolata in Piazza del Popolo a Vittoria per giorno 24 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in segno di protesta civile e democratica per un diritto ad un bene comune che è l’acqua”.