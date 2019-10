Comiso (Rg): Multifidi, buona la prima

Buona la prima all’esordio in campionato della Multifidi Comiso. La squadra è già proiettata all’esordio in casa con il CUS Catania. La Multifidi Comiso gioca una gara di carattere e di grande personalità riuscendo ad avere la meglio.

All’esordio è normale che non tutto giri alla perfezione, si manifestano così dei cali di concentrazione nel corso dei 40 minuti, ma anche quando la squadra è andata qualche punto sotto all’avversario Adrano, mai ha dato la sensazione di soffrire, mantenendo sempre saldamente in mano il controllo del gioco.

La Multifidi è stata brava ad andare subito avanti di 10 punti, ma gli adraniti ricuciono gradualmente lo strappo e mantengono la gara in equilibrio fino all’intervallo.

Dal terzo quarto si evidenzia la superiorità della Multifidi che macina gioco e buca la rete con tiri sia in penetrazione nel pitturato con un Occhipinti incontenibile a spaccare la difesa avversaria, sia dalla distanza con Boiardi e Savarese precisissimi dalla linea dei tre punti.

Anche Palazzolo si prende la responsabilità di alcuni tiri pesanti che annichiliscono gli avversari. I lunghi si battono da leoni in una partita con avversari tosti sotto le plance e danno un grosso contributo con Turnar, Hayed e Dimauro. In campo Farruggio ha dato minuti di riposo al play titolare danto qualità e sostanza alla sua importante presenza e Pace a dare man forte in difesa nelle rotazioni dei cambi.

Il divario, nel corso degli ultimi due quarti, arriva fino a 24 punti. Poi, complici qualche disattenzione e l’infortunio per Occhipinti, che riceve diversi falli da parte degli avversari e prenderà pure due punti di sutura alla testa per una gomitata ricevuta, si ha un parziale recupero di Adrano che non impensierisce la squadra di Ceccato. Grande festa sugli spalti alla fine per un nutrito gruppo di tifosi comisani al seguito della Multifidi.

Ora inizierà la settimana di allenamenti in vista dell’esordio fra le mura amiche con il CUS Catania. Sperando nel caloroso sostegno degli appassionati, si punterà a migliorare ancora l’intesa fra vecchi e nuovi giocatori e si cercherà di fare bene anche al Paladavolos, confidando nel recupero del forte play Occhipinti.