Palermo: giovedì si presenta il rapporto sui Millennials dell’associazione Civita

Giovedì prossimo 10 ottobre l’associazione Civita presenterà a Palermo i dati del rapporto su “Millennials e cultura nell’era digitale”. Questo è l’undicesimo rapporto dell’associazione palermitana.

Appuntamento giovedì 10 ottobre alle 17.00 alla fondazione società siciliana per la storia patria a Palermo. I giovani nati fra la metà degli anni Ottanta e i primi del Duemila, appartenenti alle cosiddette categorie dei Millennials e dei CEntennials, rappresentano una risorsa-chiave per il futuro del nostro paese, sia sotto il profilo della fruizione culturale che della produzione creativa.

Sebbene oggi si parli spesso di “generazioni Y e Z” o “nativi digitali”, le loro caratteristiche in termini di abitudini e stili di vita sono sconosciute ai decisori pubblici limitando l’efficacia delle politiche a loro destinate ed escludendoli da una significativa quota di offerta culturale e artistica.

L’incontro, moderato da Accursio Sabella, direttore di Live Sicilia, sarà anche l’occasione per presentare le proposte di Civita rivolte ad operatori e policy makers per la costruzione di un’offerta culturale inclusiva e stimolante.

Un’azione quanto mai necessaria per ribadire con forza l’importanza di investire oggi nell’avvicinare i giovani al mondo culturale ed artistico, non solo per garantire loro una migliore qualità della vita, generando preziose opportunità a livello personale e professionale, ma anche per rendere la società di domani più coesa e strutturata per affrontare le sfide future.

Dopo i saluti di Giovanin Puglisi, presidente della fondazione società siciliana per la storia patria e di Raffaele Bonsignore, presidente fondazione Sicilia, sono previsti gli interventi di: Nicola Maccanico, segretario generale associazione Civita; Alfredo Valeri, responsabile attività di ricerca, centro studi associazione Civita; Iacopo Barison, scrittore; Carlo Roccafiorita, fondatore e direttore periferica; Vanessa Saraceno, marketing and communication coordinator Manifesta biennal; Ernesto Bonaccorso, creative director Cut&Paste; Nicola Brucoli, ideatore e curatore del premio Giovani creativi; Antonella Purpura, direttrice della galleria d’arte moderna di Palermo; Claudio Calveri, digital strategist DeReV; Roberta Franceschinelli, responsabile area cultura e comunicazione web, fondazione Unipolis.