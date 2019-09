Palermo: Madonie, stasera incontro aperto sulle zone franche montane

Incontro aperto sulle zone franche montane a Castellana Sicula, nel palermitano, da questa sera alle 20.00. L’incontro è aperto agli operatori economici e ai cittadini sull’istituzione in Sicilia della ZFM, zone franche montane.

L’iniziativa è promossa dal comitato regionale promotore delle ZFM per combattere lo spopolamento e promuovere lo sviluppo di questi territori e verterà sui seguenti temi: esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente; esenzione ai fini delle imposte dirette sul reddito; esenzione ai fini Irap del valore della produzione netta derivante dallo sviluppo dell’attività esercitata dall’impresa; esenzione dell’Imu per gli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; agevolazioni sulle aliquote Iva diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese.

“Auspichiamo la presenza e la partecipazione attiva di tutti gli amministratori locali – dichiara il Comitato – sindaci, assessori, consiglieri comunali del paesaggio madonita, nello spirito di massima collaborazione e concertazione. Dopo anni di attesa è arrivato il momento di convincere la deputazione e il governo regionali ad approvare una legge obiettivo salvavita delle aree interne della Sicilia”.