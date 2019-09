Regione: concorso regionale di Siciliantica per le scuole

“Il ritmo del tempo: un viaggio alla scoperta del tuo territorio”. È il tema del concorso regionale di SiciliAntica di quest’anno promosso dalla sezione giovani dell’associazione culturale. Il concorso è rivolto a tutti coloro che riconoscono nella nostra associazione il desiderio di educare e sensibilizzare i giovani alla conoscenza e al rispetto dell’arte e del paesaggio della nostra Sicilia.

La partecipazione al concorso è gratuita. I docenti referenti delle classi partecipanti dovranno compilare e sottoscrivere la scheda di partecipazione allegata al bando e trasmetterla entro il 20 dicembre a ilritmodeltempo@siciliantica.it.

Diverse le aree in concorso: verba volant scripta manent per l’area archeologica; incontri e segreti nell’area etnoantropologica; la macchina del tempo nell’area artistica e il paesaggio incantato nell’area naturalistica.

Il prodotto finale dovrà essere un documentario della durata minima di 8 minuto e massima di 15. Il video, a seconda del percorso tematico scelto dalla classe, illustrerà un aspetto particolare della nostra Sicilia. L’elaborato deve costituire un’opera inedita, con indicazione delle fonti in caso di citazione diretta da opere storiche e documentali. Ogni classe è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. L’associazione culturale SiciliAntica non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi che appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria. Ogni classe partecipante svolge il percorso proposto secondo i tempi e i modi adatti all’età degli alunni. Gli elaborati prodotti possono essere inviati o su supporto CD o DVD tramite posta ordinaria, in copia unica, al seguente indirizzo: Concorso Regionale di SiciliAntica per la Scuola – Segreteria organizzativa c/o Giuseppe Lo Porto, via Vittorio Emanuele, 201 – 95124 Catania o all’indirizzo e-mail ilritmodeltempo@siciliantica.it mediante link di download tramite servizio di upload online wetransfer.com, entro e non oltre il 31 marzo 2020 (in caso di spedizione con posta ordinaria farà fede il timbro postale). L’elaborato, in forma leggibile, dovrà essere corredato dal progetto didattico dell’insegnante e dalla scheda di partecipazione.

Gli elaborati non verranno restituiti. Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata. Tre i premi previsti (uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di I grado e uno per la scuola secondaria di II grado) e tre premi speciali per le classi iscritte a SiciliAntica (uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di I grado e uno per la scuola secondaria di II grado).

I vincitori riceveranno un premio in denaro destinato all’istituzione scolastica di appartenenza delle classi vincitrici, per l’acquisto di materiale didattico. Gli insegnanti referenti riceveranno uno speciale omaggio culturale. I risultati del concorso saranno pubblicati nel mese di giugno 2020 sul sito www.siciliantica.eu

Il regolamento del bando è consultabile visitando il sito www.siciliantica.eu.