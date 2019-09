Messina: domenica il Basket school day

Domenica 22 settembre sarà festa grande al “PalaMili” a Messina per i primi quindici anni di attività della Basket School Messina. Era, infatti, l’estate del 2004 quando, chiusa l’esperienza della Pallacanestro Messina, Patrizia Samiani e Massimo Zanghì davano vita alla società che decidevano chiamare “Basket School Messina”, dietro suggerimento del prof. Maurizio Mondoni.

Da quel giorno, sono trascorsi quindici anni durante i quali il Club ha ottenuto tante soddisfazioni. Le due promozioni consecutive che l’hanno lanciato dal campionato di Promozione alla Serie C2 e la vittoria del campionato Provinciale Under 17. Mai retrocessi sul campo, nel 2016 hanno centrato il salto in C Silver, torneo che da quattro stagioni gli scolari disputano, collocandosi come una delle società di punta nel panorama cestistico della città di Messina. E poi le attività a livello di Minibasket e settore giovanile che hanno visto passare centinaia di ragazzini facendoli appassionare a quel meraviglioso gioco che è la pallacanestro.

Dalle ore 15:00, fino a tarda sera, nell’impianto di Mili Marina la grande protagonista sarà la palla a spicchi che ha unito sotto i colori della Basket School Messina tanti appassionati tra giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi.

Il fitto programma della manifestazione prevede, dalle 15:00 alle 17:00, uno quadrangolare riservato al Minibasket con le squadre della Basket School, PCR Messina, San Matteo e Svincolati Milazzo. A seguire, fino alle ore 19:30, un altro quadrangolare riservato alle formazioni Under 16, con le rappresentative della Basket School, Alfa Catania, Svincolati Milazzo e Ganzirri. Prima del momento clou della celebrazione, si terrà la premiazione di ex giocatori e dirigenti che in questi 15 anni hanno dato il loro prezioso apporto al club di Patrizia Samiani e Massimo Zanghì. A concludere la manifestazione, intorno alle ore 20:30, si disputerà una gara amichevole tra la ZS Group Basket School Messina e la Cestistica Torrenovese, formazione che nella scorsa stagione ha ottenuto una meritata promozione in serie B.