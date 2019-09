Catania: consegnati gli attestati agli studenti dei corsi Ssi e Open water diver

“Per amare e vivere il mare occorre conoscerlo in tutti i suoi aspetti. Per questo formiamo i nostri ragazzi con il preciso scopo di farli diventare l’eccellenza nelle professioni nautiche e non solo”. A ribadirlo è la dirigente dell’istituto duca degli Abruzzi di Catania, Brigida Morsellino durante la consegna degli attestati degli 80 alunni che hanno partecipato ai corsi sub “Ssi” e “Open Water Diver” tenuti dall’istruttore subacqueo Orazio Motta della “Jonica Diving School”.

“Il mare- prosegue Morsellino- è un campo molto vasto, complesso e multiforme. Per questo guardiamo ad un panorama completamente globalizzato dove i nostri studenti devono farsi trovare pronti”. Un obiettivo importante quello del corso ma, al tempo stesso, un trampolino di lancio verso nuove e più ambite mete didattiche.

A coadiuvare le varie fasi all’interno del corso, diviso tra teoria e addestramento in acqua, è stata la professoressa Elisabetta Giustolisi. “E’ stata un’avventura emozionante e stimolante allo stesso tempo- spiega l’ istruttore subacqueo della “Jonica Diving School”Orazio Motta- hanno partecipato ragazzi dagli 14 ai 18 anni mentendo in evidenza tutte le loro potenzialità e bravura. Il mare può portare all’educazione ambientale ed a nuovi sbocchi professionali come quello degli operatori tecnici subacquei”.