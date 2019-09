Messina: il maestro Arena alla seconda edizione di Scirubetta in Calabria

Torna da oggi e fino al 17 settembre a Reggio Calabria Scirubetta, il festival del gelato artigianale. Tra i protagonisti assoluti della seconda edizione ci sarà anche il gelatiere messinese Giuseppe Arena.

Arena lo scorso anno ha conquistato il secondo posto con il gusto “trionfo di agrumi” e quest’anno ritorna a Reggio Calabria con la voglia di vincere, proponendo “Profumi di Sicilia”, un sorbetto al mandarino e mandorla di Avola.

“La scelta della migliore materia prima siciliana – afferma Arena – farà la differenza anche in questa gara. Il fresco dessert, in cui ho bilanciato perfettamente mandarino e mandorla affinché un sapore non prevalga sull’altro – spiega ancora Arena in un comunicato stampa – regala un’esperienza sensoriale incredibile. I profumi del mandarino si sprigionano e arrivano al naso prima ancora che alla bocca ed è un’esaltazione dei sensi”.

Cresciuto con l’amore per la gelateria, Giuseppe Arena, che all’età di 7 anni ha preparato la sua prima granita con l’aiuto del nonno e del padre, nel 2011 ha aperto il Bar Export nel centro di Messina, insieme alla moglie Rosaria. Una passione, quella per il gelato e le granite, tanto forte da spingerlo a migliorarsi sempre di più, frequentando corsi di perfezionamento con il maestro Caviezel.

Nel giugno del 2019 Arena ha coronato un altro sogno ed inaugurato la sua seconda gelateria, questa volta nel villaggio messinese di Ganzirri, un luogo a cui è legato sin da bambino. Qui continua a sperimentare nuove specialità e nuovi abbinamenti. Tra i più apprezzati dell’estate del 2019 la granita con bergamotto calabrese, zenzero e peperoncino.

Forte della sua lunga esperienza e carico di grande entusiasmo, Arena partecipa a questa seconda edizione, puntando a conquistare il favore del pubblico di Scirubetta. L’appuntamento è a Reggio Calabria, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto. Non sarà semplice, perché in questa seconda edizione saranno 40 i maestri gelatieri in gara.

Il gusto che risulterà essere quelli più apprezzato dal pubblico e che riceverà più gettoni sarà il vincitore del festival del gelato artigianale di Reggio Calabria, mentre una giuria composta da esperti del settore decreterà il vincitore del premio qualità.