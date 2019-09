Aci Bonaccorsi (Ct): si alza in volo la mongolfiera di Meraviglia

Una settimana per “sognare ad occhi aperti”, immersi in momenti di bellezza, poesia e incanto. Si parte oggi, sabato 14 settembre ad Aci Bonaccorsi, nel catanese, con Meraviglia! Festival itinerante del racconto e dell’incanto” che porterà nel centro storico del paese etneo e nelle scuole catanesi tanti appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, con spettacoli, installazioni, incontri, laboratori, mostre, azioni educative e d’arte collettiva.

La rassegna inizierà nel weekend 14-15 settembre lungo le strade e le piazze di Aci Bonaccorsi, e proseguirà dal 16 al 20 settembre nelle scuole di primo e secondo grado del territorio per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico.

Le attività prenderanno il via sabato pomeriggio alle 17.00 e proseguiranno oltre le 23.00, mentre domenica avranno luogo durante tutta la giornata. Tra le tante “meraviglie” sarà possibile provare gratuitamente il volo in mongolfiera, messa a disposizione da Remax Platinum. Da Palazzo Cutore al Teatro Sciascia, dal Parco Livatino agli spazi del centro storico, il Festival regalerà “perform-azioni” e “illumin-azioni” itineranti, come il Mandala gigante che inaugurerà la manifestazione e sarà completato nella “due giorni” in un crescendo di senso ed equilibrio; o come la collettiva di pittura che vedrà riunirsi i partecipanti in piazza Regione per condividere insieme un’esperienza creativa e intuitiva. Libri, danze, racconti, osservazioni della Luna, riempiranno la kermesse, che al Teatro Sciascia porterà lo spettacolo “Meraviglie di Sicilia”, con Stefania Bruno che proporrà un raffinatissimo spettacolo di Sand Art disegnando e raccontando la nostra terra con le suggestioni di granelli cangianti di sabbia (sabato 14 ore 19.00 e 21.00).

Bellezza e incanto sono gli elementi fondamentali di un festival che vuole essere un “dono di gentilezza all’umanità”, come insegnano le parole di Peppino Impastato che hanno ispirato la direttrice artistica della manifestazione Milena Viani: «Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché negli uomini e nelle donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».

“Meraviglia! è una grande scommessa – continua la pedagogista Viani, alla guida della giovane impresa karmica Millenature – resa possibile grazie ai tanti artisti e professionisti che si sono messi a disposizione e a cui va la mia più sentita gratitudine. In tantissimi hanno aderito con entusiasmo e passione regalando i loro talenti per condividerli con il pubblico”. Costruito sul valore del “dono”, il festival offrirà infatti decine di eventi gratuiti, mentre solo alcuni prevedono un contributo per permetterne la sostenibilità.

Motore della macchina organizzativa sono anche Alessandro Caruso, Gloria Bonaccorsi, Alessandra Ravidà e Giuseppe Reitano. Un impegno affiancato dalla collaborazione del Comune: “Siamo lieti che Aci Bonaccorsi sia la location di questo evento – ha dichiarato l’assessore al Turismo Gaetano Coco – l’Amministrazione ha accolto l’iniziativa con entusiasmo offrendo spazi e ospitalità a 360 gradi, augurandoci che questa prima edizione possa essere la prima di una lunga serie di appuntamenti organizzati da questa interessante rassegna”.