Ragusa: si presenta “Un’anima in prestito”

“Un’anima in prestito” di Diletta Barone sarà presentato mercoledì 18 settembre alle 18.00 al centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa.

A presentare il volume sarà Gaetano Cosentini, mentre la lettura di alcuni brani del volume sarà curata dall’attore Giorgio Gurrieri, alla presenza della stessa autrice.

“Ho cominciato a scrivere alcune note quando Massimo è stato ricoverato in una struttura: l’ho fatto per ricordare i momenti belli, per sentirlo più vicino. Questo libro non è una biografia, è la memoria perduta di Massimo”. Così scrive l’autrice ripercorrendo un cammino narrativo articolato.

È il ricordo del marito, Massimo Dessì, che è stato per molti anni dirigente della Cisl bolognese prima al settore scuola, poi alla Cisl territoriale e dell’Emilia Romagna. Ruoli che Massimo ha ricoperto con grande passione dimostrata nelle attività di studio ed approfondimento formativo sia in ambito sociale che sindacale.

È “la memoria dal giorno in cui si è ammalato – scrive Diletta –ma la sua vita non è finita con una diagnosi, è continuata fra l’amore dei suoi cari, i viaggi, le avventure”. Il suo Massimo, sebbene ammalato, ha vissuto una vita piena come avrebbe voluto, se avesse potuto scegliere.

L’autrice ha deciso di raccontarla per i propri parenti e per gli amici affinché “sappiano che Massimo è stato più grande nel momento della sofferenza e della perdita e che, vivendo giorno per giorno la sua croce con pazienza e dignità, ci ha lasciato la sua testimonianza più importante”.