Catania: Digos, tre indagati per manifestazione non autorizzata

Agenti della Digos a Catania hanno indagato tre persone per manifestazione non autorizzata in corso Sicilia. I promotori della manifestazione non autorizzata, identificati, avevano acceso dei fumogeni colorati dopo aver esposto alcuni striscioni di contestazione alle politiche di finanziamento degli istituti di credito.

Corso Sicilia è un’arteria che presenta un notevole traffico veicolare e pedonale, soprattutto sabato mattina, considerate le numerose attività commerciali presenti.

I tre organizzatori, già noti alla Digos per la loro militanza in un centro sociale, dopo essere stati condotti in questura sono stati denunciati per manifestazione non preavvisata e accensione pericolosa di artifici pirici.