Palermo: si inaugura la stagione autunnale a villa Filippina

Dopo l’estate che sta finendo, il parco Villa Filipina a Palermo apre le porte per la stagione autunnale che proseguirà fino a novembre. Diversi gli appuntamenti in cartellone già confermati, molti dei quali dedicati ai più piccoli e tanti quelli da confermare e che si susseguiranno per tutta la stagione invernale.

Primo appuntamento il 21 settembre con tre appuntamenti confermati che terranno compagnia ogni fine settimana. Riparte “contadini in villa”, il mercato dei produttori siciliani che ogni sabato, fino a maggio del 2020, dalle 09.00 alle 14.00 saranno presenti sotto i portici con i prodotti dando a chiunque la possibilità di fare una spesa sana a Km zero.

Alle 10.00 del 21 settembre sarà inaugurato il campo del Miniature golf Villa Filippina che sarà aperto tutti i fine settimana dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 per piccoli e grandi. Uno sport semplice, sano e divertente che darà la possibilità di divertirsi anche in gruppo.

Domenica 22 riprenderanno le attività del planetario con l’apertura ordinaria delle sale e le osservazioni dai giardini della villa. Diversi gli eventi in programma come serate dedicate, corsi astronomici e seminari, attività che ogni anno raccolgono migliaia di appassionati e professionisti di settore. Ripartono anche le lezioni di lingua inglese con “Le avventure di Hocus & Lotus” per i bambini. Appuntamento ogni mercoledì dalle 16.00 con la maestra Daniela Megna. La prima lezione si terrà mercoledì 18 settembre.

Ottobre poi si aprirà con la nuova edizione del Family village per i più piccoli. Un appuntamento organizzato da Baby Planner in collaborazione con Parco Villa Filippina interamente dedicato ai bambini e alle famiglie, che si svolgerà il primo fine settimana, dunque da sabato 5 ottobre alle 16.00 a domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 20-00.

Sabato 5 ottobre appuntamento anche con il Moon watch party 2019 organizzato dal planetario e dedicato alle proiezioni e alle osservazioni della luna, a partire dalle 20.00.

Venerdì 18 ottobre, invece, dalle 16.00 a mezzanotte; sabato 19 ottobre dalle 10.00 a mezzanotte e domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 si svolgerà la prima edizione del Birra&Griglia fest dedicata alla tradizionale festa di ottobre di origine tedesca, ormai divenuta internazionale. Oktober fest con fiere di artigianato locale, cene a tema, performance artistiche e spettacoli.

Ottobre si chiuderà con la seconda edizione di Armi Santi, la festa dedicata alla commemorazione dei defunti, organizzata dall’associazione Artigianando e Urania. Quattro giorni, a partire da venerdì 31 ottobre fino a domenica 3 novembre con diverse attività giornaliere, laboratori per bambini, animazione, cineforum, sfilate in costume, fiera di artigianato, spettacoli al planetario, tutti con ingresso in villa gratuito.

L’ultimo fine settimana di novembre, da venerdì 22 novembre a domenica 24 sarà dedicato ai primi festeggiamenti del Natale con la nuova edizione di “Aspettando Natale”, la tradizionale fiera natalizia che si svolgerà sotto i portici della villa, a cura dell’associazione Artigianando.

Ogni settimana ci sarà la possibilità di poter cenare o pranzare al Monsù Villa Filippina, l’area ristoro presente all’interno del parco, aperta durante tutti gli eventi in programma e le giornate di apertura, che darà dunque la possibilità a chiunque lo desiderasse, di passare un intero giorno al Parco con particolari menù adulti e menù bimbi.