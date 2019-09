Catania: beccato mentre smontava i pezzi di un’auto, arrestato

È stato sfortunato perché mentre smontava i pezzi di un’auto è stato beccato dagli agenti della sezione volanti di Catania. È successo in via Purità a Catania dove era stato segnalato un individuo sospetto agli agenti della polizia di Stato.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno individuato immediatamente il giovane che indossava gli stessi abiti descritti nella nota di ricerca e si trovava nei pressi di una Lancia Ypsilon nera con evidenti segni di effrazione, priva di specchietti retrovisori e dei quattro coperchi in plastica.

Dopo varie sollecitazioni e versioni discordanti, il giovane, L.G., 20 anni, con pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, ha ammesso agli agenti di aver rubato l’auto e averne smontato i pezzi per rivenderli a R.A., 28 anni. Quest’ultimo, rintracciato dagli agenti. È stato denunciato per incauto acquisto, mentre il falso carrozziere L.G. è stato denunciato per furto aggravato di auto.