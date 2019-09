Comiso (Rg): la Multifidi si prepara per il campionato

La Multifidi Comiso è in piena preparazione in vista del campionato e del ritorno attesissimo in serie C. Lo staff tecnico e i giocatori stanno lavorando per arrivare pronti e carichi al punto giusto all’appuntamento di inizio campionato previsto per il 6 ottobre con la trasferta ad Adrano.

Coach Ceccato si dice “soddisfatto del lavoro svolto e della squadra vogliosa di cominciare ed affrontare nel migliore dei modi questa nuova avventura”. Il peso dei nuovi arrivati, gli inglesi Sam Turner e Jamie Hayes e Giovanni Pace si fa sentire.

L’arrivo dei tre giocatori ha indubbiamente fatto crescere le potenzialità del roster e anche sul piano umano l’integrazione con i nuovi compagni è stata immediata grazie alla simpatia personale di ognuno di loro.

Nei prossimi giorni sono in programma tre amichevoli. La prima il 14 settembre a Piazza Armerina contro l’omonima formazione; il 18 a Ragusa con la prima squadra della Virtus Eirene Passalacqua e il 26 settembre in casa al Paladavolos contro il Pozzallo.

“Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto – dice Davide Ceccato – i ragazzi hanno seguito alla lettera le indicazioni e gli schemi che potremo testare in queste tre partite per capire a che punto è la preparazione della squadra. Questi test forniranno allo staff tecnico indicazioni fondamentali sul prosieguo della preparazione. L’arrivo di Sam e Jamie, così come l’innesto di Giovanni Pace, hanno senza dubbio alzato il livello tecnico del roster e questo non può che fare bene a tutti”.

“Il nostro obiettivo per il prossimo campionato – aggiunge il presidente Roberto Biscotto – è quello d raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza. La società ha fatto notevoli sforzi – prosegue – principalmente economici, per approntare un roster degno di affrontare un campionato difficile come la serie C privilegiando la valorizzazione dei giovani locali. Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento sia a tutti gli sponsor che hanno confermato il loro sostegno alla società, nonché a quelli che si sono aggiunti quest’anno. Anche questo è un segnale tangibile dell’entusiasmo che si è raccolto attorno alla squadra e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo partita dopo partita per non deludere le attese di tifosi e sostenitori”.