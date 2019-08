Misterbianco (Ct): atti sessuali con minorenne, indagato 31enne

Un giovane di 31 anni è stato indagato per atti sessuali nei confronti di una minorenne. È stato scoperto a Misterbianco, nel catanese. Protagonista della vicenda un giovane cittadino romeno indagato per reati sessuali con minore commessi ai danni di una ragazzina di 16 anni. Per lui sono stati disposti gli arresti in carcere.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come la giovane una sera, rientrando a casa, nel percorrere corso Matteotti a Misterbianco, si era accorta di essere seguita da un uomo.

La ragazza, intimorita, ha affrettato il passo cercando di raggiungere casa nel più breve tempo possibile ma l’uomo, più lesto di lei, la raggiungeva con una banale scusa e la importunava cercando di prenderle la mano, chiedendole il nome e che ora fosse.

Ad un certo punto l’uomo, fissandole le sinuosità del corpo, le chiedeva se avesse mai fatto l’amore, suscitando nella ragazzina un forte disagio misto a paura. Ad un certo punto, dato che era riuscito ad afferrarle la mano, l’avvicinava a sé cercando di baciarla, invitandola a fare un giro con lui. Un invito che ovviamente era stato rifiutato fermamente dalla ragazzina.

L’uomo, risentito per il diniego, ha continuato a baciare la ragazza stringendola forte a sé per farle sentire quanto fosse eccitato. La povera vittima ha iniziato ad urlare ed è riuscita a fuggire rifugiandosi a casa propria, distante poche decine di metri, voltandosi sempre indietro per paura di essere raggiunta.

Una volta dentro casa la minorenne ha informato i genitori di quanto le fosse accaduto e i genitori hanno denunciato tutto ai carabinieri. Gli investigatori sono riusciti ad individuare l’uomo e hanno potuto raffigurare un quadro probatorio a suo carico che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che ha emesso la misura restrittiva. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.