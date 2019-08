Caltagirone (Ct): per sfuggire ad un posto di controllo investe un agente

Ha investito un agente della polizia che lo stava fermando ad un posto di controllo. È successo a Caltagirone dove i poliziotti hanno denunciato il 27enne pregiudicato S.V.

I fatti hanno avuto luogo nei pressi di un distributore di benzina. Il giovane viaggiava su un motociclo, sprovvisto di casco e quando ha visto la paletta di segnalazione degli agenti, ha prima decelerato per poi aumentare la velocità puntando dritto contro uno dei due poliziotti.

L’impatto ha fatto cadere a terra l’agente, immediatamente soccorso dal collega che gli era accanto. Nel frattempo il pregiudicato si era allontanato, convinto erroneamente di rimanere impunito.

In pochi istanti è giunta sul posto un’ambulanza che ha condotto il poliziotto ferito in ospedale i cui medici hanno rilasciato una diagnosi di diversi giorni per la guarigione delle lesioni subìte. Immediatamente dopo, la pattuglia è rientrata in centrale e attraverso l’esame delle foto segnaletiche è stato individuato in poco tempo il responsabile del ferimento.

Nel giro di un’ora una pattuglia rinforzata ha bussato alla porta di S.V. che, con sorpresa, è stato prelevato e condotto negli uffici della polizia stradale di Caltagirone. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.