Biancavilla (Ct): maltrattava anziana ospite di una casa di riposo

Maltrattava un’anziana ospite di una casa di riposo a Biancavilla nel catanese. Lo scorso 14 agosto la squadra mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Catania nei confronti di Vincenza Greco,67 anni, gestore di una casa di riposo per anziani.

La donna è stata giudicata responsabile di maltrattamenti aggravati in pregiudizio di una persona anziana e indifesa, ospite della struttura.

Le indagini coordiante dalla procura di Catania sono state avviate dallo scorso giugno a seguito di una precisa segnalazione in cui sono stati rappresentati episodi di violenza ai danni degli anziani presenti all’interno della casa di riposo ad opera della signora Vincenza Greco.

Per accertare quanto denunciato sono stati installati alcuni dispositivi tecnici di captazione audio e video all’interno della casa di riposo, in particolar modo all’interno dell’area destinata alla convivenza degli anziani.

Nel corso dell’attività sono emersi elementi di reato nei confronti dell’indagata. La donna, attraverso una condotta reiterata ed abituale nel tempo, ha maltrattato un’anziana donna, ospite della casa di riposo, con frequenti insulti, ,minacce e percosse.

In alcuni casi la Greco si rivolgeva all’anziana invitandola a “non rompere i c…”, apostrofandola in malo modo come “maledetta porca”.

In un’occasione è emerso che l’anziana vittima, dopo essere scivolata a terra in modo accidentale, per semplice ritorsione, è stata abbandonata sul pavimento per circa mezz’ora nell’indifferenza dell’indagata e successivamente legata alla sedia per costringerla a mangiare.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, gli ospiti della casa di riposo sono stati affidati ai rispettivi familiari. Proseguono le attività di indagine.