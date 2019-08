Messina: ZS group, confermati i tecnici Sidoti e Paladina

Sarà una Basket School Messina quasi rivoluzionata, quella che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie C Silver. Fermi per motivi personali il capitano Francesco Mazzù e Alessandro Sidoti, sono solo tre le conferme, rispetto alla scorsa stagione, che saranno annunciate nelle prossime settimane. Il roster sarà completato da un under che la società sta individuando.

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio degli atleti Jordan Daniels, Federico Manfrè, Hamish Warden, Marco De Angelis, Giuseppe Varotta e Giorgio Busco, la ZS Group Messina comunica la conferma dello staff tecnico. Anche per questa stagione, quindi, Pippo Sidoti sarà affiancato da Francesco Paladina nella conduzione del team giallorosso che parteciperà al massimo torneo regionale siciliano.

Pippo Sidoti, attualmente impossibilitato ad andare a referto, assume il ruolo di direttore tecnico della squadra. Una riconferma conquistata sul campo anche per coach Francesco Paladina che siederà in panchina nel corso del campionato. Una decisione che la società ha preso su indicazione del DT Sidoti. Entrambi soddisfatti per i risultati ottenuti nel corso dello scorso campionato in cui la squadra ha raggiunto, per la prima volta nella propria storia, la qualificazione ai playoff in serie C Silver. Una qualificazione guadagnata grazie alle dieci vittorie conquistate nel girone di ritorno, di cui sei consecutive, che hanno riportato la squadra dal nono al sesto posto finale. Da sottolineare le vittorie rilevanti ottenute ad Alcamo, a Capo d’Orlando e contro l’allora capolista Ragusa.

Il notaio Clemente Mazzù, dirigente della Basket School Messina, commenta la scelta di confermare i due tecnici: “Con l’avvento di Pippo Sidoti la nostra squadra ha fatto un deciso salto di qualità, dal punto di vista della mentalità, del lavoro negli allenamenti e nell’approccio alle partite soprattutto fuori casa. Nonostante sia impossibilitato a scendere in campo la domenica, il suo apporto resta comunque fondamentale.

Quest’anno – prosegue Mazzù – si è deciso, pertanto, di affidargli il ruolo di direttore tecnico, con il compito anche di fornire indicazioni decisive per la scelta del roster. Dopo la felice esperienza dell’anno scorso, per affiancarlo nella guida tecnica e nella gestione delle partite, si è deciso all’unanimità di confermare Francesco Paladina. Il coach messinese, chiamato in corsa lo scorso anno, ha dimostrato di avere tutte le doti umane e tecniche per condurre la squadra, ed ha sposato appieno il nostro progetto, raggiungendo l’obiettivo playoff. Siamo certi che insieme potranno trarre il massimo dal roster allestito. È vero che qualcuno ci mette tra i favoriti, ma non dimentichiamo che la squadra sarà molto giovane, e nuova per 6 elementi. Sarà quindi indispensabile un duro lavoro in palestra per trovare la giusta alchimia. Siamo certi – conclude Mazzù – che il duo Sidoti-Paladina sia la scelta giusta per migliorare i risultati dello scorso anno”.