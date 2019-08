Campofelice (Pa): favole del mare per Roccamaris

Appuntamento con le favole del mare per la VI edizione di Roccamaris a Campofelice di Roccella, nel palermitano, giorno 20 agosto. Salvo Piparo indosserà le vesti di cuntista per raccontare leggende e storie di mare. Un appuntamento ad ingresso libero.

Ad accompagnare l’attore cuntista Salvo Piparo saranno le musiche del maestro Francesco Cusumano, a partire dalle 21.30 di martedì 20 agosto. Leggende e storie del mare, un insieme di ricordi raccontati con l’antica tecnica del cunto. Un modo di recitare, il cunto, come facevano gli antichi greci, scansionando e spezzando le parole nel momento più emozionante di tutto il racconto o, come era in uso nella Sicilia del dopoguerra, quando i vecchi e i bambini si riunivano attorno al cuntista che con un’umile spada di legno raccontava storie antiche, vita vissuta e favole messe in scena dall’attore, autore e regista Salvo Piparo.

Protagonista dei racconti il mare come una pagina di poesia, capace di inghiottire il tempo e di raccontare il passato con la forza taurina di un gigantesco animale sfuriato, ora calmo ora in tempesta, il mare rimane la speranza per chi parte e la certezza per chi arriva.

Lo spettacolo vuole raccontare, attraverso Salvo Piparo, tutti i racconti che il mare ha scritto sui volti della gente e dentro la storia, dalle battaglie navali dei francesi contro gli spagnoli fino ad arrivare alla leggenda di Colapesce e poi Pietro Fudduni, Vanni il pescatore, U nonno Rinaldo. Storie di vecchi cuciti col sale, storie di bambini cresciuti dentro pozzanghere d’acqua salata. Ad accompagnarlo sarà il maestro Francesco Cusumano, polistrumentista che arricchirà il racconto con la sua musica.

Un altro appuntamento per Roccamaris, per riscoprire e vivere il castello di Campofelice di Roccella.

Prossimo appuntamento il 26 agosto alle 21.30 con i canti della tradizione siciliana al femminile con Matilde Politie Simona Di Gregorio.