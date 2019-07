Agrigento: ancore litiche e lingotti plumbei trovati in mare

Nuovo rinvenimento archeologico nelle acque di Agrigento da parte dei subacquei di BCsicilia. Sono state rinvenute ancore litiche e lingotti plumbei di chiaro interesse archeologico, localizzate e posizionate con gps da Francesco Urso.

L’area del rinvenimento è la stessa in cui lo scorso mese di giugno era stata rinvenuta un’altra ancora litica. Attualmente sono cinque le ancore litiche e due i lingotti plumbei ritrovati.

Il rinvenimento assume particolare importanza in quanto il numero elevato di rinvenuti in un’area così ristretta induce a pensare che siamo in presenza di un vero e proprio approdo. Del ritrovamento è stata avvertita la Soprintendenza del Mare, che intuita l’importanza della scoperta ha previsto un sopralluogo per domani con proprio personale in stretta collaborazione con i sub di BCsicilia.