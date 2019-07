Comiso (Rg): Giovanni Pace giocherà all’Olympia

Potrà finalmente indossare i colori dell’Olympia Comiso, squadra della propria città Giovanni Pace che servirà a rinforzare il roster. Dopo aver militato nella Virtus Ragusa da giovanissimo, nella Vigor Santa Croce successivamente e per concludere nell’Amatori Messina negli ultimi quattro anni.

Pace, 1,92 mt ricopre prevalentemente il ruolo di esterno come ala, ma non disdegna il gioco più energico e tosto vicino a canestro, nel reparto lunghi, a dare manforte a rimbalzo e in penetrazione.

Efficace pure nel gioco in transizione, sempre pronto ad essere imbeccato dai lanci dei compagni. È reattivo e grintoso in marcatura, caratteristiche che ne fanno un difensore arcigno e un grande combattente. Giovanni Pace sarà un altro rinforzo per coach Ceccato in vista di una pallacanestro più fisica e veloce in serie C. Giocatore versatile che può quindi occupare diversi ruoli in campo.

A 23 anni approda cestisticamente nell’Olympia con tante motivazioni e la voglia giusta per mettersi in mostra davanti al pubblico comisano. A questo punto il roster è quasi al completo in vista del raduno e dell’inizio della preparazione atletica che sono stati fissati dai coach Ceccato e Cappello e dal nuovo preparatore Vaccaro per il 26 Agosto.

“Sono contento – afferma il presidente Roberto Biscotto – per come stiamo preparando la nuova stagione e il roster. Sono ancora più soddisfatto quando a rafforzare e comporre la squadra da affidare a Ceccato arrivano giocatori comisani, in questo caso Giovanni, che rientrano a pieno titolo in quella che è la nostra filosofia cioè fare un giusto mix tra giocatori locali e qualche rinforzo che viene a darci una mano a Comiso da altre realtà”.