Taormina (Me): giovedì i nomi dei Tao Awards 2019

Giovedì prossimo 11 luglio alle 10.30 nel corso della conferenza stampa della Taomoda week 2019 saranno annunciati a Taormina, nel messinese, tutti i nomi dei Tao Awards 2019 nel palazzo Calanna-La Baronessa.

A rendere noti i nomi dei Tao Awards sarà la presidentessa Agata Patrizia Saccone. I premi saranno consegnati il 20 luglio al teatro antico di Taormina. Nell’occasione si conosceranno anche i dettagli del calendario di questa edizione della più importante rassegna internazionale di settore del centro sud Italia, patrocinata tra gli altri dalla camera nazionale della moda italiana e da Camera buyer Italia che si svolgerà dal 13 al 20 luglio.

La manifestazione, arrivata alla 20esima edizione, vedrà la partecipazione di personaggi di spicco e influencer del fashion system internazionale. Inserita tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana, la Taomoda Week 2019 – il cui tema quest’anno è l’ecosostenibilità – coniugherà alla moda il design, l’arte, la cultura e la sana nutrizione.

Un susseguirsi di appuntamenti che trasformeranno per una settimana Taormina in un hub che calamiterà moda, creatività e cultura. I riflettori sulla TAOMODA WEEK si accenderanno sabato 13 luglio con l’exhibition “Contemporary Art Fashion Design”, allestita all’interno di Palazzo Ciampoli. Tra le opere di design l’installazione artistica dedicata al tema della sostenibilità realizzata dalla celebre artista Chen Li per Xerjoff.

Il taglio del nastro dell’evento opening della Taomoda week sarà affidato alla nota giornalista di RAI 1 Paola Cacianti (modererà anche la conferenza stampa) che nel corso della serata introdurrà anche la presentazione del volume DIOR par GIANFRANCO FERRE’ – un’esclusiva per Taomoda – a cura del Direttore della Fondazione Rita Airaghi che per l’occasione sarà coadiuvata da Gianni Cinti.

Nei giorni seguenti spazio poi alla cultura (con la Lisistrata, riproposta nei dialoghi di Egidio Ortisi), al design, alla sana nutrizione, al Caffè Letterario con Catena Fiorello che dialogherà con ‘Lady Bike’ Ludovica Casellati e Vera Slepoj.

Momento conclusivo della Taomoda Week, la serata di gala in programma sabato 20 luglio 2019 al Teatro Antico di Taormina con la notte dei Tao Awards, il prestigioso e ambito Premio internazionale conferito a personaggi illustri del mondo della moda, del giornalismo, della cultura, della scienza, della musica, della televisione.