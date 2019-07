Paternò (Ct): due giovani rapinatori in manette

Due giovani rapinatori sono stati catturati a Paternò, nel catanese, dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di Orazio Rau e Francesco Arcidiacono, rispettivamente 19 e 20 anni, il primo di Paternò e il secondo di Belpasso.

I reati di cui sono accusati risalgono allo scorso 28 febbraio quando intorno alle 17.00, all’interno del negozio di abbigliamento Lidia a Paternò i due, con il volto travisato, uno armato di machete e l’altro con una pistola in mano, hanno rapinato il titolare del negozio facendosi consegnare 150 euro per poi fuggire a bordo di uno scooter.

Immediatamente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che si sono avvalse anche delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza. I due erano stati immortalati nei momenti precedenti e successivi alla rapina. Da uno dei frame estrapolati dal video è stato possibile fissare il numero dello scooter risultato di proprietà di Arcidiacono. Dopo alcuni giorni i carabinieri sono riusciti a dare un volto al conducente del mezzo: Orazio Rau.

I due giovani sono stati collocati in un’altra scena del crimine perpetrata lo scorso primo marzo. Quel giorno un giovane, con il viso coperto da casco integrale e brandendo una pistola all’indirizzo dell’impiegata, si era impossessato di circa 500 euro in contanti contenuti nel supermercato Simply di Belpasso per poi fuggire a bordo di uno scooter.