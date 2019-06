Polizzi Genersoa (Pa): Riccardo Termini con il friscaletto di cioccolato al gran galà in Calabria

Polizzi Generosa non ha dimenticato l’ultimo dei suoi eccellenti artisti, cioè Riccardo Termini. Il giovane 31enne protagonista de “La Corrida” di Carlo Conti su Canale 5, che ha incantato nello scorso inverno migliaia di telespettatori italiani con una performance di alto livello musicale.

Suonare con il “fiscaletto siciliano” e sopratutto di cioccolato non è una consuetudine per tanti siculi ma, la passione del giovane lo porta a farsi strada anche fuori della mura amiche, tra i tanti eventi e sagre di paese o meno. Ha ricevuto vari riconoscimenti dopo la sua esibizione in TV è in ultimo l’Oscar del Mediterraneo che si è svolto recentemente a Palermo, ove sono stati premiati siciliani che hanno dato un qualcosa di diverso o si sono resi protagonisti nello durante l’ultimo anno.

Una vera e propria ossessione e piacere nello stesso tempo per Riccardo che, sin da piccolo ha iniziato a lavorare il flauto e iniziato a suonare varie tarantelle siciliane come lui stesso afferma.

– Da bambino all’età di 10 anni mi trovavo a Cefalù con la mia famiglia. In quella occasione mi colpi in una delle tante bancarelle uno zufolo particolare: il friscaletto.

“Il friscaletto” è lo strumento principe della tradizione siciliana probabilmente antenato di tutti gli strumenti a fiato. Acquistandolo e giocandoci mi resi subito conto che il suono non era come quello che sentivo durante la sagra delle nocciole a Polizzi. Pertanto, innamorato come ero di questo strumento, capii che era necessario comprarne uno migliore, ma non lo trovai. Dopo qualche anno pensai che avrei dovuto provare a realizzarli personalmente. Dopo tante prove riuscì a raggiungere il mio obiettivo e cioè quello di costruire dei veri e propri friscaletti professionali in varie tonalità. –

Ha suonato in Germania per un Festival Internazionale del Folklore, in Polonia, a Verona per la fiera dei cavalli, a Roma, in Sardegna a Padru in un centro per disabili.

– Qui ho provato la più grande emozione che mi potesse capitare nella vita, in particolare quando suonando vedevo i loro occhi felici e pieni di gioia e che con le mani battevano la musica insieme a me. – Ora Riccardo si presenterà al Gran Galà del Flauto il 26 e ilk 27 Luglio in Calabria con l’orchestra di flauti del Gran Galà del flauto diretta magistralmente dal M° Vito Cristofaro. Certamente sappiamo già il verdetto finale della sua esibizione o perfomance assieme ad altri, proprio perché chi conosce Riccardo come i suoi compaesani, sanno che tutta andrà bene e quindi, ormai Riccardo Termini si “allinea o affianca” ad altri personaggi illustri di Polizzi Generosa come, Martin Scorzese, Domenico Dolce, per non parlare della storia che fù,di Vincent Schiavelli, il Cardinale Rampolla, Giuseppe Antonio Borgese, per citarne alcuni.

Antonio David