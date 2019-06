Mondello (Pa): rogo sui monti

Anche i palermitani prendono atto del gran caldo e prendono atto che gli incendi arrivano anche in località particolari come Mondello dove stamattina attorno alle 12, un vasto incendio iniziato da Via Tolomeo a Palermo e alimentato dal forte vento di scirocco ha messo le sterpaglie alte in condizioni di allargare le folate di fiamme verso il versante della montagna che sovrasta Mondello e Pizzo Sella all’interno della riserva di Capo Gallo.

Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del Corpo Forestale che hanno tentato sin da subito di fermare l’incendio che ha fatto la sua strada e aggrappandosi verso le alture della montagna. A certe altezze rimane impossibile operare da terra, quindi si è richiesto l’intervento del Canadair che ha fermato le fiamme.

Antonio David