Tortorici (Me): successo per l’infiorata 2019

La pioggia di ieri mattina non ha fermato le centinaia di persone impegnate nella realizzazione dell’infiorata oricense, giunta alla sesta edizione. Ormai è diventato un appuntamento fisso per i cittadini di Tortorici e ogni anno la manifestazione si arricchisce sempre di più. Prima dell’alba i cittadini hanno animato le vie del centro per allestire i loro quadri. Il materiale era stato già preparato precedentemente, così come la scelta dei soggetti. A far interrompere il lavoro è stata la pioggia che si è abbattuta sulle strade di Tortorici intorno alle 07 del mattino.

A partecipare all’iniziativa, organizzata anche quest’anno dalle associazioni riunite pro Tortorici in collaborazione con il gruppo Scout, le parrocchie Maria Santissima Assunta e San Nicola di Bari e l’amministrazione comunale. I quadri realizzati con riso soffiato, sale colorato, segatura, sabbia, riso e fiori hanno subìto qualche danno, ma molti di essi sono stati coperti da teloni cerati e quindi si è scongiurato il totale disastro delle opere iniziate.

A partecipare all’iniziativa, sin dalle prime ore del mattino, anche padre Simone Campana che ha girato per tutto il paese ad ammirare i lavori in corso e a dare una mano dove necessario.

All’uscita della messa del Corpus Domini celebrata nella centrale chiesa di San Nicolò di Bari, la solenne processione liturgica ha attraversato le vie del paese e tutti i presenti hanno potuto ammirare i quadri realizzati dagli oricensi che, ancora una volta, hanno dimostrato come qualcosa di bello si possa realizzare con impegno, buona volontà ma soprattutto spirito di collaborazione.

