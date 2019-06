Catania: riparata la perdita d’acqua in via Badia

A San Giovanni Galermo, nel catanese, è stata riparata la perdita d’acqua in via Badia. L’intervento è stato eseguito dal personale della Sidra e ha evitato che lo spreco di acqua durasse ancora nel tempo.

“Dopo le segnalazioni effettuate – spiega il presidente del comitato #Anailtuoquartiere, Marco Di Vita – siamo riusciti ad eliminare questa continua perdita che andava avanti da oltre un mese. Un problema che generava grandi disagi ai residenti della zona, visto che la falla alle condutture non permetteva di avere abbastanza pressione per portare l’acqua ai piani superiori di alcune palazzine di via Badia.

Un ringraziamento va quindi al personale della Sidra e al presidente della IV municipalità Erio Buceti che si è attivato in tutti i modi affinchè il tubo della condotta danneggiata venisse sostituito”.

Risolto il nodo legato alla perdita d’acqua il comitato #Amailtuoquartiere si concentra ora sulle altre problematiche che colpiscono via Badia.

“ Dall’asfalto al marciapiede danneggiato- continua Di Vita- i residenti della zona ci spiegano come ogni giorno devono sopportare grandi disagi. Un lungo elenco di richieste che abbiamo già sottoposto all’attenzione del presidente della IV municipalità che ha già dimostrato più volte grande sensibilità ed attenzione all’intero territorio”.