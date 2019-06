Sant’Alessio Siculo (Me): tenta di vendere calzini e ruba cellulare ad un barbiere

Un pregiudicato catanese è stato arrestato a Sant’Alessio Siculo, nel messinese, dai carabinieri della locale stazione. L’uomo, un pregiudicato di 45 anni, B.F., ha tentato di vendere i calzini ad un barbiere e gli ha rubato il cellulare.

Ieri pomeriggio l’individuo era entrato in un salone per accorciature uomo per proporre la vendita di calzini. Mentre il titolare cercava di accompagnarlo verso l’uscita l’uomo, con un’azinoe repentina, ha rubato il cellulare al titolare del salone ed è scappato.

I carabinieri hanno predisposto un servizio di ricerca che ha consentito di rintracciare B.F. presso la locale stazione ferroviaria, ancora in possesso del telefono cellulare rubato in precedenza.

Il telefono è stato restituito al proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato per furto aggravato. Dopo il giudizio per direttissima, il gip ha convalidato l’arrestato e ha disposto gli arresti domiciliari.