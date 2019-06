Floresta (Me): incontro sulla desertificazione

Interessante iniziativa a Flooresta nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione per la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione. Una giornata occasione per analizzare le azioni promosse nell’ambito della convenzione e valorizzare i progressi raggiunti dai 197 paesi che l’hanno ratificata nella gestione sostenibile del territorio e del suolo.

L’incontro di Floresta, patrocinato dall’ateneo peloritano, è stato introdotto dall’ingegnere Francesco Cancellieri, coordinatore area tematica “aree protette ed ecoregioni” di Sigea e dal professore Bernardino Romano, docente dell’università dell’Aquila, mentre le conclusioni sono state affidate al professore Giovanni Randazzo, docente dell’ateneo peloritano.

A condurre l’incontro l’assessore-giornalista Letizia Passarello. Diversi i contributi al seminario, tra cui quelli della professoressa Rachele Castro; dell’ingegnere Maurizio Erbicella; del professore Francesco Piccione e delle professoresse Daniela Romano e Alessandro Ragusa.

Da registare i saluti iniziali portati, da buon padrone di casa, dal sindaco Antonino Cappadona e l’intervento dell’assessore all’Ambiente di Floresta Nino Ferro. Ad inizio della conferenza, l’associazione presieduta dall’ing. Francesco Cancellieri, ha consegnato una targa al sindaco, ed anche una statuetta e un quadro dedicato alla città di Floresta – sempre consegnati nelle mani del sindaco –

Tra il folto pubblico di professionisti, presenti molti presidenti dei consigli degli Ordini sia regionali che provinciali che hanno patrocinato l’evento.