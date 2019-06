Camporotondo Etneo (Ct): maturandi spacciatori rimessi in libertà per l’esame

Due diciottenni, arrestati per possesso di droga nel catanese, sorpresi in un fondo agricolo con della droga, sono stati rimessi in libertà per sostenere gli esami di maturità.

I giovani, alla vista dei militari, hanno cercato di scappare e sono stati notati dai carabinieri mentre cercavano di abbandonare la sostanza custodita in uno zaino dell’improvvisato agricoltore e recuperata dagli operanti dopo una breve colluttazione.

Nel prosieguo dell’operazione, grazie al supporto di altre unità accorse per dare manforte, si individuavano all’interno del fondo una decina di piante di marijuana, nonché tutto il necessario per la coltivazione delle stesse. Nel corso di una successiva perquisizione alle abitazioni, è stato trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito i due sono stati rimessi in libertà per sostenere la prova di maturità.