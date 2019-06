Polizzi Generosa (Pa): chiude l’unico distributore di carburante

Ne era rimasto uno solo distributore di carburante. E anche quest’ultimo ha chiuso i battenti. I cittadini di Polizzi Generosa prendono atto da ieri della chiusura dell’unico distributore di carburanti nel paese. Da oggi dunque, coloro che vogliono far rifornimento alle proprie vetture devono recarsi a Castellana Sicula che è il paese più vicino.

Questa è la sentenza che si è avuta ieri nel paese dove le voci si sono susseguite e allargate a macchia d’olio in breve tempo. Una presa d’atto dovuta a “voci” che portano ad un fallimento ed eventuali sigilli sulla Petralcoke che, da qualche anno si è messa in moto in concomitanza della chiusura del distributore Q8 di qualche anno addietro.

Ultimamente si erano susseguite delle voci sulle difficoltà che, il neo distributore aveva per delle ragioni gestionali e anche su situazioni di fatto che devono trovare fondamento ma, la realtà dei fatti è che la situazione resta complicata per la cittadinanza.

Dopo la chiusura della Q8 di Largo Zingari nel 2016, per non aver avuto il rinnovo della concessione, si è avuto un tentativo di riapertura da parte di un privato ma il tutto si è fermato sin da subito per motivazioni che vanno dalla burocrazia a fattori generici e di diverse motivazioni e, visto che le risposte sono tante e di libera interpretazione, purtroppo rimane l’unica realtà sotto gli occhi di tutti.

Tale distributore della Q8è stato demolito recentemente ed ora è limitato con transenna (arancione) in attesa di estrarre le cisterne dal sottosuolo, ma utilizzato impropriamente come “posteggio auto” per alcuni e questo certamente non da lustro alla bellezza degli Archi romanici che,potrebbero essere un bel vedere se la visuale fosse libera.

Problema importante e delicato dunque per l’attualità giornaliera di tanti cittadini che devono ingiustamente e per forza maggiore spostarsi a Castellana Sicula per far rifornimento e situazione che non può risolversi senza il nulla di fatto. Gli humour e i rumors non sono mancati sia in piazza che sui social e certamente l’amministrazione comunale dovrà per forza maggiore prendere atto della necessità di far la voce grossa nelle dovute sedi e anche il mea culpa se, su situazioni di fatto o meno ha commesso delle leggerezze, facendo quadrato e riportando la serenità e la fattibilità di aver un distributore in paese, visto che per svariati motivi i comuni madoniti sono rimasti ormai soltanto delle case per anziani.

Antonio David