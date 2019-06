Falcone (Me): il sindaco si impegna a stabilizzare i contrattisti

Il sindaco di Falcone, del messinese, si impegna per la stabilizzazione dei contrattisti. Soddisfazione viene espressa da Cigl Fp e Mgl che affermano: “ci sono gli strumenti, confidiamo in tempi brevissimi”.

Sono 43 i contrattisti del comune di Falcone che dovrebbero essere stabilizzati. Il sindaco Carmelo Paratore si è assunto l’impegno di stabilizzare presto i contrattisti nel corso di un incontro tenutosi alla presenza della segreteria comunale con i rappresentanti di Cisl funzione pubblica e Mgl, Calogero Emanuele e Massimo Bontempo.

“Siamo soddisfatti – affermano i sindacalisti – perché anche per Falcone viene portata a soluzione la problematica del precariato e raggiunto il traguardo sperato. Un passo importante che apre nuovi scenari per il futuro. Si tratta di una platea di lavoratori che oggi assicurano la maggior parte dei servizi in favore della collettività con professionale impegno e dedizione”.

Il sindacato seguirà le varie fasi sin quando l’iter sarà concluso, “speriamo in tempi brevissimi visto che gli strumenti finanziari dell’Ente consentono di poter dare vita alla contrattualizzazione”.

Altro impegno assunto dall’amministrazione comunale di Falcone è quello relativo alla definizione dei contratti integrativi decentrati, fermi dal 2009, che penalizzano tutti i lavoratori che non percepiscono emolumenti accessori legati ai servizi resi nel tempo.

Resta aperta la problematica dei lavoratori ASU che sicuramente sarà affrontata alla luce anche delle decisioni che dovrà assumere il Governo regionale sollecitato dal Sindacato nei vari incontri avuti con l’assessore Scavone e l’assessore Grasso.