Catania: la famiglia e il lavoro, workshop di Mcl e Acli

Mcl e Acli hanno organizzato il workshop “La famiglia e il lavoro” in programma domani 8 giugno alle 11.30 nella sala del museo diocesano di via Etnea, organizzato in seno al festival siciliano della famiglia a Catania.

La tre giorni (7-8-9 giugno 2019), promossa dal Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia, insieme con l’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento e con il patrocinio della Regione Siciliana, degli Assessorati regionali alla Famiglia e al Turismo, dell’Università degli Studi di Catania, di Palermo e di Messina, e del Comune di Catania, avrà lo scopo di riunire le istituzioni, le associazioni e le attività produttive, per promuovere le politiche familiari che costruiscano percorsi di sviluppo territoriale.

Il Movimento Cristiano Lavoratori siciliano e le ACLI porranno l’attenzione sulla centralità nel dibattito politico che necessita dare alla famiglia e al lavoro, in particolare la famiglia viene vista come la protagonista dell’intero sistema, nei suoi interessi generali e globali; solo in questo modo si potrà porre l’attenzione alle necessità specifiche che la interessano (anziani, bambini, disabili, disoccupati, etc…). Il workshop sarà un luogo per il lancio di proposte che possano aiutare il legislatore a rendere centrale il ruolo del nucleo familiare.

Tra i relatori Fortunato Romano, Presidente Regionale di MCL Sicilia; Stefano Parisi, Presidente Regionale di Acli Sicilia; Paolo Petracca, Presidente Acli Milanesi e Responsabile Sviluppo Associativo Acli Nazionali; Maristella Portelli, Consigliere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone; Elena Cassella, Componente Comitato Nazionale Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale Forense.

Nel Coordinamento scientifico dell’organizzazione del Festival Piegiuseppe De Luca, Responsabile Regionale MCL Sicilia, e Agata Aiello, Presidente delle ACLI Provincia di Catania.