San Pietro Clarenza (Ct): appalto rifiuti, arrestati sindaco e funzionario

Ci sono anche il sindaco e un funzionario del comune di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, fra i quattro arrestati dalla guardia di finanza per corruzione e turbata libertà degli incanti per l’appalto di raccolta dei rifiuti.

Il gip del tribunale di Catania ha emesso due ordinanze in carcere e due ai domiciliari per i quattro indagati accusati, in concorso tra loro, di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti per la procedura di gara per l’assegnazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel comune stesso.

Fra gli indagati, olter al sindaco e al funzionario comunale, anche l’amministratore e un dipendente della società che si era aggiudicata i lavori.

Gli appalti oggetto di indagine sono relativi al periodo 2015-2018 per un valore complessivo di più di 3 milioni di euro.