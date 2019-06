Milazzo (Me): operazione antincendio Ciclope nella rada

Nella rada di Milazzo, del messinese, agenti della guardia costiera, capitaneria di porto, hanno effettuato una esercitazione antinquinamento e antincendio denominata “Ciclope”.

A partire dalle 10.00 del mattino uomini e mezzi di vari enti/organizzazioni dello Stato sono stati impegnati nell’emergenza. È stata simulata una collisione tra una nave destinata al trasporto passeggeri in uscita dal porto di Milazzo con la motocisterna Meloria che ha provocato l’apertura di una falla con conseguente sversamento in mare di un ingente quantitativo di idrocarburi ed un incendio grave a bordo della stessa unità.

All’arrivo dell’informazione alla sala operativa, è iniziata l’attività di gestione dell’emergenza concretizzatasi nel coordinamento delle operazioni di antinquinamento, lotta antincendio a bordo della nave ed operazioni di ricerca e soccorso di eventuali naufraghi.

La sala operativa ha disposto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Milazzo, trasferiti nell’area delle operazioni con una motovedetta della guardia costiera e di un rimorchiatore per l’attività di estinzione dell’incendio a bordo della nave.

Sono stati anche impegnati tre battelli disinquinanti della società Mare pulito che hanno provveduto a stendere le panne galleggianti per contenere il prodotto disperso in mare ed evitare che raggiungesse la costa.

Per l’attività di ricerca e soccorso sono stati impegnati il battello GC A64, la motovedetta CP 875 della guardia costiera, quest’ultima impiegata anche in una evacuazione medica di un membro dell’equipaggio interessato da una frattura ad una gamba. Inoltre, la motovedetta V 2072 della finanza, è stata impegnata in attività di polizia marittima nell’area interessata dall’emergenza.

L’attività esercitativa ha avuto come scopo principale quello di testare la preparazione del personale e l’adeguatezza dei mezzi e delle procedure predisposte per fronteggiare tali tipi di emergenza, con particolare riferimento al piano di pronto intervento locale antinquinamento, adottato dal capo del compartimento marittimo di Milazzo e le procedure operative per la gestione delle situazioni di emergenza sanitaria in mare.

Nel suo complesso, l’operazione ha avuto esito soddisfacente palesando un buon livello di collaborazione tra tutti gli attori istituzionali intervenuti e i privati coinvolti.