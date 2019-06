Palermo: il Two giants trio al balata Sicilian experience

Domani, giovedì 6 giugno, il Two giants trio si esibirà live al Balata sicilian experience di Palermo in via Roma, in occasione della rassegna musicale “Balata sound original” curata da Claudio Terzo e dall’etichetta discografica palermitana Patridà Records. Suoneranno brani originali e arrangiamenti rivisti di alcuni pezzi da loro selezionati.

Il Two Giants Trio è formato da Luca Mazzola, Alberto Petrigno e Federico Chisesi. Il gruppo musicale nasce nel 2017 come progetto parallelo del rhythm and blues combo HalfChicken: il loro sound trae spunto dallo swing dei gruppi vocali anni ’30/’40 e dalla loro passione per le canzoni di Fats Waller, the Cats and the Fiddle, Slim and Slam e the Big Three Trio. Con le armonie vocali e l’essenzialità dei loro strumenti il loro show ripercorre i passi della musica che ha contribuito a dare forma al rock’n’roll degli anni ‘50.

Hanno appena concluso il loro tour italiano per la presentazione del loro primo lavoro discografico “Shuffle It Right!”

“Ho voluto dare spazio a progetti originali, a suoni nuovi, alla musica jazz e a chi ha tanto da dire qui in città e non solo – racconta Claudio Terzo -. Sono veramente pochi gli spazi dove poter sviluppare un’intensa attività culturale fatta di live, presentazioni di libri, vinyl set e jam session. Spero che Balata Sicilian Experience possa diventare il punto di riferimento per chi in città cerca con curiosità e interesse eventi di spessore. Le premesse sono ottime e ringrazio Francesco Carnevale imprenditore che ha scelto di aprire Balata Sicilian Experience con una vision “europea”, aperto 16 ore al giorno 7 giorni su 7, per farne uno spazio che coltiva innovazione e che punta alla qualità sotto ogni aspetto, come la cura e il recupero della tradizione dei prodotti e della cucina siciliana, in chiave moderna”.