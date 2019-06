Catania: liberato il falco pellegrino catturato da bracconiere

Un bracconiere aveva rubato un falco pellegrino rimesso oggi in libertà dal nucleo carabinieri Cites di Catania, insieme al Soarda, sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali.

Lo scorso 3 maggio, nel corso di un controllo presso un noto falconiere dell’ennese, era stato trovato un pullo di pochissimi giorni di Falco pellegrino, sottratto dal nido nei giorni precedenti per essere venduto e usato, una volta completato lo sviluppo, per la falconeria.

L’esemplare è stato sequestrato dai carabinieri e in collaborazione con i tecnici del progetto Life ConRaSi, conservazione dei rapaci siciliani, del Wwf e del gruppo tutela rapaci impegnati nella conservazione dei rapaci in Sicilia, di inserire il piccolo in un nido naturale di falco pellegrino per farlo adottare e dargli così la possibiltià di tornare in natura.

È stato così selezionato un nido i cui giovani avessero un’età simile al piccolo falco pellegrino e lì è stato allocato e monitorato costantemente. Da subito il piccolo è stato accettato da genitori e fratelli adottivi e cresceva vigorosamente accudito dalla nuvoa famiglia che provvedeva a nutrirlo per diverse volte al giorno.

Nel pomeriggio dello scorso 29 maggio, poi, il piccolo falco è ritornato libero dopo aver spiccato il primo volo.