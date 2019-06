Catania: “correvo perché mia figlia sta male”, pusher bugiardo arrestato

Un pusher bugiardo è stato arrestato a Catania dai carabinieri. Il giovane, 22 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, è stato colto in flagranza di reato di coltivazione e detenzione finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A bordo di una moto e senza casco, l’uomo non si è fermato all’alt impostogli ieri sera in via Leucatia dai motociclisti del nucleo radiomobile. Inseguito, è stato bloccato dopo poche centinaia di metri, giustificando il comportamento imposto dal bisogno di raggiungere velocemente casa perché la propria figlia stava male.

Una bugia che, come tutte le bugie, ha avuto le gambe corte. I carabinieri lo hanno fatto accomodare sull’auto di servizio per accompagnarlo a casa visto che in moto non utilizzava nemmeno il casco protettivo. Dopo aver accertato che la piccolina di pochi mesi godeva di ottima salute e si trovava con la madre, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove hanno trovato e sequestrato 400 grammi di marijuana, 3 piante di canapa indiana, 1 bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in commercio.