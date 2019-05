Capo d’Orlando (Me): opere sorteggiate per acquistare un holter cardiaco

Il sorteggio di opere di artisti locali per acquistare un holter cardiaco da donare all’ospedale di Sant’Agata di Militello, nel messinese. Per questo giovedì, 30 maggio, alle 18.00 nello spazio Loc di Capo d’Orlando saranno sorteggiate le sei opere di artisti locali attualmente in esposizione negli stessi locali della pinacoteca.

L’iniziativa è nata da un’idea dell’artista Giovanni Torres La Torre, promossa dalle associazioni Aimc, Kianis, Lions, Rotary, Fidapa, Movimento per la vita e Uniscuole. Oltre che dalle associazioni, i biglietti sono in vendita anche presso la biblioteca comunale.