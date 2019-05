Bivona (Ag): primo premio assoluto per la San Marco class band

La San Marco class band si è aggiudicata il primo premio assoluto al concorso nazionale Armonie sicane che si è svolto a Bivona, centro in provincia di Agrigento.

Il gruppo giovanile, diretto dal maestro Salvatore Crimaldi, ha partecipato al secondo concorso nazionale classificandosi al primo posto assoluto con 100 punti su 100 nella categoria associazioni.

Un risultato importante per la San Marco class band, gruppo giovane, e per l’intero staff didattico dell’associazione Ara VitaEst – SMWB.

La giuria ha molto apprezzato la scelta del programma definito “fresco e dinamico”, la compostezza dei piccoli musicisti “tanto da sembrare dei professionisti”, l’amalgama del suono molto importante nella musica d’insieme, la particolare cura delle dinamiche, dei fraseggi e dei volumi. Frutto di impegno e lavoro costante, sia da parte dei musicisti che dei maestri.

“Grazie alla giovane età dei musicisti, all’entusiasmo delle famiglie sempre attente e presenti e all’esperienza della nostra struttura didattica” dice il maestro Crimaldi, “la nostra associazione sta investendo tanto in questo gruppo affinché il fare musica, oltre ad essere un’occasione di crescita individuale, sia anche un momento di condivisione e tutto questo rappresenta il vero futuro della nostra associazione. In tal senso dal 2018 si è sviluppato anche un progetto di integrazione sociale in cui figli e genitori suonano insieme creando una sinergia e un legame generazionale che solo la musica può regalare”.

Un risultato che riempie di orgoglio l’associazione Aluntina, tra le fondatrici di Pentamusa, ed è conosciuta e rinomata nell’ambiente per la San Marco Wind Band e l’evento Borgo in Musica. Un’associazione attiva nel territorio che con le proprie attività fa di San Marco d’Alunzio e del territorio dei Nebrodi un centro culturale musicale di grande spessore e prestigio.