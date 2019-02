Catania: la Dia sequestra beni a Daniele Nizza

Beni per un valore di circa un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dagli agenti della direzione investigativa antimafia di Cataina nei confronti di Daniele Nizza, 42 anni, esponente di spicco dell’omonimo clan.

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania su proposta della locale Dda, diretta dal procuratore Carmelo Zuccaro. I sigilli sono stati posti a sei unità immobiliari a catania e due motoveicoli.

Daniele Nizza, con i fratelli Salvatore, 47 anni, Andrea Luca, 33 anni, Giovanni, 46 e Fabrizio, 44 anni (quest’ultimo collaboratore di giustizia), ha numerose condanne in primo e secondo grado per estorsione, associazione mafiosa, traffico di droga, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio.

Nei confronti di Salvatore e Andrea Luca Nizza, invece, lo scorso 24 dicembre erano stati già eseguiti dalla Dia analoghi provvedimenti su proposta di applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla procura distrettuale di catania, che avevano disposto la confisca dei rispettivi patrimoni per un valore di circa 2,3 milioni di euro.

I fratelli Nizza, secondo quanto accertato, appartengono all’omonimo gruppo criminale, un’articolazione della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano che opera nel quartiere Librino. Con il decreto di confisca dei beni è stata inoltre applicata a Daniele Nizza per quattro anni la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’uomo ha anche l’obbligo di presentazione due volte alla settimana all’Autorità di pubblica sicurezza nei giorni ed orari indicati.