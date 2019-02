Palermo: Giuseppe Vasapolli in concerto con “Kiss kitchens”

Con deliziosa autoironia in “Kiss kitchens” Giuseppe Vasapolli si esibirà questa settimana per la rassegna “Play Piano Play”della Fondazione the Brass Group. Per “Le Musiche del Nostro Tempo”. giovedì 21 febbraio alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, salirà sul palco del teatro storico il musicista di risonanza internazionale con una performance molto particolare basata su un sound raffinato e ricercato.

Giuseppe Vasapolli, classe 1981, siciliano di origine, si divide oggi tra Palermo e Los Angeles, dove opera come compositore per cinema e televisioni. Laureato presso il conservatorio di Palermo in pianoforte e composizione jazz, si è poi perfezionato negli States dove ha studiato composizione per il cinema, orchestrazione e direzione con Thomas Newman. Vanta diverse collaborazioni come pianista jazz tra cui Bosso e Francesco Cafiso. Ha tenuto concerti in Australia, Stati Uniti, Sud Africa, Germania, Emirati Arabi, e ha scritto vari arrangiamenti per big band e jazz ensembles. Nel 2104 ha registrato con la London Symphony Orchestra per il nuovo disco di Francesco Cafiso, di cui ha curato gli arrangiamenti.

Da alcuni anni preferisce dedicarsi prevalentemente alla composizione per le immagini, scrivendo per numerosi film e show televisivi statunitensi. Ha infatti composto musiche per varie trasmissioni in onda su AMC, ABC, History Channel, National Geographic, Disney Channel, NBC, CBS. Nel 2012 ha lavorato come compositore per lo show televisivo “Larry Gelwix: No Regrets”. Quest’ultimo lavoro ha ricevuto un Emmy Award nel 2012. Un’altra nomination agli Emmy Awards ha ricevuto il musical “The Bright Side” -ˇ girato a Los Angeles -ˇ di cui ha composto la colonna sonora.

Ad Aprile 2013 ha scritto le musiche per la scena d’apertura degli MTV Film Awards con gli attori James Franco (Il Grande e Potente Oz, Alien Covenant) e Rebel Wilson (Perfect Pitch) tenutisi a Los Angeles presso i Sony Studios e trasmessi in oltre sessanta paesi nel mondo. Ha lavorato per la serie televisive “Kickin It” e “Gamer’s Guide To Pretty Much Everything” prodotte da Disney.

Nel 2014 ha composto la sigla di apertura del Red Carpet degli 86° Oscar Academy Awards in onda in America sulla rete nazionale ABC e ha composto per gli MTV Movie Awards 2014, lavorando sulla clip di lancio per la presentazione in anteprima mondiale del blockbuster “The Amazing Spiderman 2” con i protagonisti Jamie Foxx, Andrew Garfield, Conan O’Brien e Emma Stone. Nello stesso anno è stato chiamato a scrivere alcune delle musiche dello show televisivo “Michael Bublè 4th Christmas Annual Special” in onda in America su NBC il 14 Dicembre. Ha collaborato come compositore alla serie televisiva “Criminal Minds” in onda su CBS.

Impegnato anche in ambito accademico ricopre dal 2010 la cattedra di orchestrazione e arrangiamento presso il conservatorio Vincenzo Scarlatti di Palermo e tiene corsi di musica per le immagini presso il Musicians Institute College of Contemporary Music di Los Angeles. Sta portando anche avanti un progetto di ricerca di dottorato sulla musica applicata presso l’Università di Edimburgo.

Il programma della rassegna “Play Piano Play” proseguirà con l’eclettico e lirico Diego Spitaleri, specialista di prove solitarie ed anch’egli impegnato a raccontar se stesso, con l’esuberante Riccardo Randisi, perno dell’Orchestra Jazz Siciliana, fresco autore del magnifico album “A waltz for you” e qui impegnato a ricordare le sue canzoni preferite, col frizzante Mario Bellavista, musicista che non disdegna incursioni nel jazz newyorchese, e con Paolo Passalacqua, pianista spesso con la OJS e la cui sobrietà si sposa a grande efficacia. Altra chicca è rappresentata dallo statunitense Thollem McDonas con l’inedito progetto “Solo piano in the dark”. Altra performance è quella dedicata a Prokofiev e Shostakovich eseguita dalla giovane Silvia Vaglica e, unica eccezione all’esibizione in solo, dall’ormai affiatato duo costituito da Enza Vernuccio e Carmela Spatafora cui tocca di concludere il cartellone con un percorso nella storia della grande musica americana che va da George Gershwin a Leonard Bernstein.