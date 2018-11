Castelbuono (Pa): da dicembre master in musica per le immagini e per i media

È rivolto a 15 compositori under 35 il corso gratuito in “musica per le immagini e per i media” che si terrà a dicembre a Castelbuono, nel palermitano. Un corso organizzato dalla cooperativa Moger arte e cultura. C’è tempo fino al 30 novembre per ultimare le domande di ammissione alle selezioni.

Si tratta del primo master in Musica per le immagini e per i media organizzato dalla cooperativa Moger arte e cultura. Il progetto formativo, totalmente gratuito, è rivolto a giovani compositori sotto i 35 anni, è dedicato ad approfondire il legame tra la dimensione sonora e la narrazione visiva nel cinema, nelle forme brevi, nella televisione e negli audiovisivi in generale e vanta all’interno del corpo docenti alcuni tra i più affermati professionisti del settore.

A salire in cattedra saranno compositori, strumentisti, accademici ed esperti dichiara fama come il pluripremiato Franco Piersanti, da circa 40 anni una delle voci più originali e autorevoli nel panorama italiano ed europeo della musica applicata, Paolo Buonvino, autore delle musiche di film di grande successo e vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento per la colonna sonora del film “Caos calmo” e, ancora, la pianista Gilda Buttà e i compositori e didatti Marco Betta, Giulia Tagliavia, Giuseppe La Rosa e Virginio Zoccatelli.

Articolato in 120 ore di lezioni frontali suddivise in sette moduli teorico-pratici, oltre ad un workshop in studo di registrazione in collaborazione con Almendra music, il master affronta il rapporto tra musica e immagini in tutte le sue fasi, dal gesto creativo-compositivo alla registrazione, dal mixaggio e al montaggio fino all’utilizzo delle strumentazioni, mettendo in evidenza gli aspetti peculiari della colonna sonora e i suoi legami interni con la sceneggiatura. Saranno presi in esame il potere emozionale della musica, i rapporti che legano il compositore con gli interpeti e con gli attori principali della produzione cinematografica, argomenti connessi al diritto d’autore, al diritto internazionale e all’utilizzo di library e soundtrack.

Il Master in Musica per le immagini e per i media, realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, si svolgerà presso la sede dell’Accademia Stupor Mundi di Castelbuono. Le domande di ammissione alle selezioni per i 15 posti disponibili dovranno essere presentate entro venerdì 30 novembre (info sul sito www.moger.it).