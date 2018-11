Palermo: si apre l’edizione 2018 dell’Efebo d’oro

A Palermo sabato 3 novembre alle 18.00 al cinema DE Seta dei cantieri culturali alla Zisa inizierà l’edizione 2018 dell’Efebo d’oro organizzato dal centro di ricerca per la narrativa e il cinema presieduto da Egle Palazzolo.

Seguirà poi la presentazione del libro pubblicato per l’occasione da Silvana editorale e Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini che incontreranno il pubblico e riceveranno il premio alla carriera della banza popolare Sant’Angelo.

“Il premio – dichiara Ines Curella, amministratore delegato della banca popolare Sant’Angelo – è riuscito ad affermarsi, anche grazie al nostro sostegno, nel mondo artistico e culturale come uno dei più elevati riconoscimenti che si possano attribuire alla valorizzazione che una produzione cinematografica può dare alla letteratura. Un risultato che corona il nostro impegno, che proseguiremo nel tempo, perché l’essere una banca fortemente legata al proprio territorio significa non solo svolgere una funzione economica e sociale, ma anche contribuire allo sviluppo delle arti e della cultura che sono la massima espressione dei valori della nostra società”.

In occasione della quarantesima edizione del premio è stato realizzato un volume dal titolo “Cinema e letteratura. 40 anni dell’Efebo d’oro” curato da Alberto Barbera e pubblicato da Silvana Editoriale con i saggi di Nicola La Gioia, Emiliano Morreale, Oscar Iarussi, Giorgio Tinazzi, Emanuela Martini, Mauro Gervasini, Alberto Pezzotta, Giulia d’Agnolo Vallan, Egle Palazzolo, Giovanni Massa e Laura Busetta e con uno straordinario repertorio fotografico tratto dall’archivio storico del premio.

“Il volume – evidenzia Alberto Barbera – non si limita a celebrare l’unica manifestazione che, con accortezza e originalità, premia annualmente gli autori che hanno saputo trarre il meglio dal rapporto fra il cinema e la letteratura. La raccolta di testi inediti, realizzata con il contributo di alcuni dei maggiori critici italiani, offre un’articolata occasione di approfondimento su alcuni aspetti decisivi nel mettere in luce la centralità di un rapporto fra due forme espressive unite sin dall’origine della settima arte”.

Questa 40^ edizione presenta dal 3 al 10 novembre 21 lungometraggi, 5 cortometraggi, 12 prime visioni, incontri con autori, registi, scrittori, attori, saggisti, giornalisti e critici in varie sedi: il Cinema De Seta, il Centro sperimentale di cinematografia ai Cantieri culturali alla Zisa, il Teatro Garibaldi.

Tutte le mattine, al cinema De Seta, saranno effettuate proiezioni per le scuole.

Dal 4 novembre, al cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, saranno proiettati i 7 film tratti da opere letterarie e le 4 opere prime sottoposte al vaglio delle due giurie. In programma anche 3 proiezioni speciali.

In giuria per il miglior film tratto da opera letteraria quest’anno, insieme alla presidentessa del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema il regista tedesco Volker Schlondorff, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, la fotografa Letizia Battaglia e Nicoletta Vallorani, docente di letteratura inglese e angloamericana, scrittrice e traduttrice. La Giuria Efebo speciale per il miglior regista esordiente è formata da Daniela Tornatore, giornalista, Daniela Gambino, scrittrice e Francesco Romeo, docente, scrittore ed editore.

La 40^ edizione dell’Efebo d’oro, organizzata dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, è realizzata con il contributo della regione siciliana, assessorato turismo, sport e spettacolo – ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo / Sicilia film commission nell’ambito del programma sensi contemporanei – cinema e audiovisivo, Città di Palermo, nell’ambito di Palermo 2018 – capitale italiana della cultura.