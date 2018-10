Sant’Agata di Militello (Me): la festa dei morti al castello Gallego

In occasione della festa dei morti si terrà una festa al castello Gallego di Sant’Agata di Militello nel messinese. Un appuntamento organizzato dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni e i volontari locali e i parroci di tutte e tre le parrocchie.

L’appuntamento è per giovedì 1 novembre alle 16.30 al castello Gallego, un pomeriggio dedicato ai bambini nel segno del rinnovo della tradizione dei defunti sarà proiettato il film di animazione “Coco” della Disney e saranno offerti i dolci tipici siciliani della tradizione legati proprio alla festa dei morti.

Ad ogni bambino saranno donati dei crisantemi, fiori tipici di questa ricorrenza, da portare poi la mattina del 2 novembre ai propri cari defunti.

“Siamo siciliani non americani, è lo slogan che accompagna l’idea di rivalorizzare le nostre tradizioni, che a volte tendono ad essere vissute sotto tono o lasciando prendere il sopravvento a nuove consuetudini, come quella di celebrare Halloween, che non ci appartengono”, commenta Ilaria Pulejo, assessore alle politiche sociali e rapporti con le associazioni di Sant’Agata Militello.

“E’ vero che le tradizioni si modificano con il tempo – prosegue l’assessore – ma di fondamentale importanza è che comunque si mantengano vive continuando a conservarle per mantenere la nostra identità. Una di queste tradizioni è proprio la ricorrenza dei defunti, che per noi santagatesi come per il resto della Sicilia è la “festa dei morti” che portano ai bambini un dono la mattina del 2 novembre prima di andare a visitare i nostri defunti al cimitero. Anche se a volte questa tradizione non viene rievocata in tutte le case, comunque, immancabilmente ogni anno le pasticcerie continuano a preparare i nostri dolci tipici: la frutta marturana, i “tutù” e gli “ossi di morto”. Proprio per non far perdere queste tradizioni, ma anzi valorizzarle, vi aspettiamo!”