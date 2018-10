Biancavilla (Ct): una mancata precedenza scatena rissa in strada, 7 denunciati

Sette persone sono state denunciate a Biancavilla, nel catanese, per una rissa a seguito di una mancata precedenza. In via precauzionale, poi, i carabinieri hanno sequestrato le armi ad uno dei contendenti.

Il banale litigio è nato per una mancata precedenza stradale e ha visti contrapposti due nuclei familiari che, in via Marco Botzaris si sono picchiati anche utilizzando dei bastoni, provocando a due dei contendenti delle lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei medici dell’ospedale di Biancavilla.

I carabinieri hanno denunciato sette persone, fra cui anche due donne, per rissa aggravata. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati quattro fucili da caccia e tre pistole con relative munizioni per cui è stata avanzata una richiesta per il ritiro del titolo che ne autorizzava la detenzione.