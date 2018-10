Catania: Buceti, “recuperare parco Gandhi a Cibali”

Recuperare il parco Ghandi a Cibali a Catania. La richiesta arriva da Erio Buceti, presidente della circoscrizione di Cibali-Trapeto nord-San Giovanni Galermo. L’obiettivo è far ritornare il parco ad essere un’area con giochi per bambini e viali alberati dove gli amanti dello sport e le famiglie saranno libere di fare attività fisica oppure una semplice passeggiata.

“Dopo il parco degli Ulivi – dichiara Buceti – adesso punto a rendere il sito, a pochi passi dalla circonvallazione, un piccolo gioiello per il quartiere di Cibali. Esattamente il contrario di quanto è stato fatto finora”.

In passato Buceti ha raccolto tante segnalazioni da parte dei residenti delle palazzine circostanti che spiegavano come il parco fosse diventato un rifugio di fortuna per tanti sbandati. Da oltre dieci anni la villa Ghandi si presenta con muri imbrattati, cartelli danneggiati, bottiglie di birra sparsi ovunque, scivole che diventano bacheche per le frasi d’amore dei fidanzati e cestini pieni di spazzatura. “Sono situazioni – prosegue Buceti – che devono appartenere al passato.

Un nuovo sistema di videosorveglianza, per cominciare e successivamente assegnare l’area alle parrocchie del territorio e alle associazioni scoutistiche. Il territorio ha urgenza di progetti sociali da sviluppare a cui bisogna dare seguito. Iniziative che potrebbero portare il parco Ghandi ad ospitare mercatini artigianali, mostre o esposizioni all’aperto con la conseguenza che i cittadini si riapproprierebbero definitivamente della zona allontanando vandali, teppisti e sbandati”.