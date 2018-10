Palermo: “I cunti del mare” all’arsenale della Marina regia

Si terrà mercoledì 24 ottobre 2018 presso l’arsenale della Marina Regia di Palermo lo spettacolo “I Cunti del mare”, a cura Alessio Di Modica. L’ingresso è libero.

L’evento proposto da Franco Andaloro delegato della stazione zoologica di Napoli è stato subito accolto dalla soprintendenza del mare, dal WWF Sicilia nord occidentale, dall’area teatro, da Libridine editore e dall’associazione Amici della soprintendenza del mare.

L’iniziativa appresenta una tappa di un lungo percorso per la sensibilizzazione alla tutela del mare e della rivalutazione della pesca artigianale, come pesca eco sostenibile, e per la salvaguardia di quel patrimonio immateriale che le storie dei pescatori rappresentano. In questo momento storico salvare dall’oblio la memoria del mestiere della pesca diventa un faro, un punto di riferimento da cui ripartire per una nuova ecologia, un nuovo rapporto dell’uomo con il mare.

Lo spettacolo, prodotto nel 2007, è l’esito di un lungo lavoro di ricerca nella costa est della Sicilia durato anni, e rappresenta un piccolo patrimonio che è si è trasformato in memoria collettiva, attraverso il racconto di quelle generazioni e la pubblicazione di un testo, “Il sogno di zio Ciano”, edito da Libridine Editore.

Con questo lavoro, “I Cunti del mare”, Alessio Di Modica, utilizzando l’arte affabulatoria del racconto siciliano, recupera e rende contemporanee il patrimonio orale dei pescatori della costa est della Sicilia. Per anni il narratore ha ascoltato le loro storie, le loro leggende, i loro segreti e ha vissuto la scomparsa del loro antico mestiere.