Palermo: operazione strade, sequestro di droga e denunce

Nelle prime ore di domenica scorsa agenti del quarto reggimento genio guastatori della brigata Aosta hanno identificato delle persone mentre maneggiavano in un’auto delle sostanze simili a stupefacenti per l’uso personale.

I militari dell’esercito procedevano all’identificazione dei due passeggeri e hanno effettuato una perquisizione del veicolo trovando un sacchetto contenente hashish. Essendo il conducente dell’autoveicolo risultato già pregiudicato per reati dello stesso tipo, si procedeva al sequestro del veicolo ed alla sospensione della patente di guida dello stesso.

Sempre ieri, un’altra pattuglia di vigilanza dinamica del quarto reggimento genio guastatori della brigat Aosta, in serata ha notato due individui in atteggiamento sospesso in piazza Giulio Cesare a Palermo. I due sono stati fermati per l’identificazione dai militari dell’esercito che accertavano il possesso di documenti di soggiorno in Italia scaduti. Su richiesta dei guastatori del quarto reggimento è intervenuta sul posto una volante della polizia di stato che procedeva per quanto di competenza nei confronti dei due individui irregolarmente presenti sul territorio italiano.